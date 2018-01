"Moyano no debe ponerse nervioso; tiene que ir a la Justicia"

30/01/2018 -

En tono crítico, el presidente Mauricio Macri aseguró que el ex líder cegetista Hugo Moyano "no tiene que ponerse nervioso sino estar tranquilo, ir a la Justicia y demostrar que tiene todo en orden", y no "meterse con una persona de 87 años que está retirada en su casa", en referencia a las alusiones sobre Franco Macri del dirigente camionero la semana pasada.

"Yo fui a la Justicia y di el ejemplo. Apenas asumí, me denunciaron por los Panamá Papers, y no me puse nervioso sino que llevé todos los papeles a la Justicia para que hiciera su trabajo, para que esclareciera el tema", aseveró el mandatario.

De ese modo respondió sobre las declaraciones formuladas por Hugo Moyano la semana pasada luego de quedar imputado, junto a su hijo Pablo, en el marco de la causa por la que el jefe de la barrabrava de Independiente, Pablo Álvarez y el ex vicepresidente del club, Noray Nakis, se encuentran procesados y con prisión preventiva.