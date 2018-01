Carlos Benavídez está a la expectativa por su pase

30/01/2018 -

El jugador de Defensor Sporting, Carlos Benavídez, aseguró que sabe del interés de Independiente y que por el momento se encuentra a la espera de la oferta formal, que llegará en las próximas horas.

Carlos Benavídez es un joven volante ofensivo que es promesa del club uruguayo Defensor Sporting. "Estoy a la espera por Independiente, está ahí de cerrarse", comentó el futbolista.

El jugador de 19 años expresó su satisfacción por el interés de un equipo como Independiente: "Es un orgullo que un club tan importante me tenga en cuenta".

Sin embargo, fue precavido con respecto a su futuro en diálogo con Am 1010 de Montevideo: "Hasta que no tenga nada firmado, sigo en Defensor; todavía no me comuniqué con nadie".