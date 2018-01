Toranzo: "Debemos mantener los pies en la tierra"

30/01/2018 -

El mediocampista de Huracán Patricio Toranzo avisó ayer que, a pesar del buen presente del equipo dirigido por Gustavo Alfaro, el ‘objetivo’ sigue siendo ‘salir’ de la zona baja de los promedios del descenso.

El ‘Globo’ venció a River Plate 1 a 0 en la reanudación de la Superliga y se ubicó en la quinta posición que brinda un pasaje a la Copa Libertadores de América, pero Toranzo pidió mantener ‘los pies sobre la tierra’ y seguir con el objetivo planteado al inicio del torneo.

‘Debemos tratar de alejarnos de la zona del descenso y poner a este club en una copa internacional, que es lo que se merece’, agregó el ‘Pato’, uno de los referentes del equipo conducido por Gustavo Alfaro.

El experimentado mediocampista, de 35 años, remarcó la importancia del entrenador en su buen presente futbolístico a casi dos años de la grave lesión que sufrió en el recordado accidente con el micro en Venezuela.

‘Alfaro me devolvió el respeto y me dio la confianza que necesitaba’, valoró el ex River Plate y Racing Club en una entrevista con TyC Sports.

El plantel de Huracán tuvo libre ayer y hoy volverá a las prácticas por la tarde de cara al próximo compromiso que será el domingo a las 21.30 ante Racing Club, como visitante, por la 13ra fecha de la Superliga.