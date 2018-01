30/01/2018 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán cinco partidos del Torneo Amateur de Ascenso: en Borges, Borges vs. Juveniles de Borges; en Polideportivo Nº 2, El Rejunte vs. Juan Pablo II; en Mariano Moreno, Los Colorados vs. Los Cunas; en Huaico Hondo, La Armonía Básquet vs. ISPP; en Villa Constantina, Las Estrellas vs. San José.