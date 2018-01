Bruno Zuculini pasó por la revisión médica antes de firmar el contrato con el Millonario

30/01/2018 -

Con la incógnita sobre si podrá resolver los problemas de construcción de River, el mediocampista Bruno Zuculini se realizó ayer la revisión médica previa a la firma de su contrato con el ‘Millonario’.

"Estaba cómodo, no esperaba volver al país. Cuando te llama un club tan importante, te convence y por eso me decidí. El llamado de Gallardo fue a último momento. Primero di el ok para que llamen los clubes. Le agradecí el llamado, yo le había dado el ok ya para llegar", explicó sobre la negociación entre Hellas Verona, su último club, y Manchester City, dueño de un porcentaje de su ficha.

"Ayer (por el domingo) vi el partido y estoy para dar una mano en lo que sea, ya estoy pensando en ayudar en el próximo partido. Llego a un grupo ganador que seguí desde afuera. Ojalá pueda seguir concretando cosas importantes", sostuvo.

Y agregó: "No hablé con Gallardo, yo estoy físicamente para jugar contra Olimpo. Estoy disponible desde mañana. Hasta que dé matemáticamente vamos a pelear por el torneo".

Sobre su posible rol, indicó: "Estar en Europa me hizo más de marca. Soy más tapón y defensivo. Pero puedo seguir llegando, es una esencia mía. Depende de lo que me pidan".