El “Apache” sueña con que Sampaoli lo lleve a Rusia 2018

Fotos DESEO. Tévez quiere crearle dudas a Sampaoli cuando dé la lista.

30/01/2018 -

El delantero Carlos Tévez, de 33 años, reconoció que se ilusiona con poder llegar en forma a Rusia 2018, y sugirió que "sería lindo romperla en estos cuatro meses y que Sampaoli tenga dudas".

Aunque nunca fue citado por Jorge Sampaoli, el "Apache" se envalentonó y fue enfático al advertir: "No me bajo de la lucha por el Mundial".

"Fácil no se la voy a hacer a Sampaoli. No me bajo de la lucha por el Mundial", afirmó el delantero en declaraciones a Radio La Red, cuando restan menos de 140 días para el debut argentino en la cita ecuménica.

Tévez regresó del fútbol chino a Boca y en el primer partido en La Bombonera su equipo le ganó 2 a 0 a Colón por la Superliga, y fue ovacionado por la parcialidad "xeneize".

"Sería lindo romperla en estos cuatro meses y que Sampaoli tenga dudas", expresó Tévez.