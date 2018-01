Carlos Tévez: "Me sentí vivo"

Fotos REGRESO. Carlos Tévez volvió a pisar el césped de la Bombonera luego de su polémica salida el año pasado para jugar en el fútbol chino.

30/01/2018 -

Luego de su regreso a la Bombonera, el delantero Carlos Tévez confesó que cuando la hinchada de Boca comenzó a corear su nombre se sintió "vivo", y se esperanzó en poder hacer una gran campaña en el Xeneize.

"Cuando la gente cantó por mí, realmente me sentí vivo. Necesitaba que la gente se saque todas las dudas", indicó Tévez en declaraciones a Radio La Red.

El "Apache" volvió a pisar el estadio "Alberto J. Armando" tras su periplo en China y fue muy participativo en el triunfo de Boca sobre Colón por 2 a 0.

Luego Tévez calificó con un "6" su actuación en el partido de la Superliga, y confesó que "necesitaba que la gente se saque todas las dudas".

"Esperaba ansioso el canto de la gente y por suerte se dio. Cuando la gente cantó por mí, realmente me sentí vivo. En lo personal creo que jugué para 6 puntos. Estoy para dar mucho más. Estoy corriendo mucho y en ese plano me siento muy cómodo. Me falta fortalecer los brazos, las piernas, pero en líneas generales estoy muy bien", analizó.

"No me molesta jugar de enganche o de 9. Todos sabemos que más cerca del área puedo hacer más daño. Si tengo que bajar demasiado me desgasto, ahí sufro más. Cerca del área hago la diferencia", señaló.

El futbolista, de 33 años, recordó que al irse "los críticos me daban por todos lados", y reconoció que cuando la gente lo ovacionó en el estadio "fue un desahogo por dentro".

"Sobre todo por la familia, que escucha muchas cosas. Hoy estoy con ganas de romperla y de devolverle al hincha todo lo que me regaló", agregó.

Aprobación

En cuanto a la producción del equipo, que ganó por primera vez en el año luego de los amistosos de pretemporada, el ídolo ‘xeneize’ sostuvo que despejaron "algunas dudas que habían sembrado en el verano".

"Por suerte, Boca demostró cosas interesantes", enfatizó el delantero.

Sobre el torneo de la Superliga, en donde Boca marcha cómodo líder, Tévez indicó que solo piensan en cómo juega el equipo y "no en los puntos que le llevamos a San Lorenzo".

"La atención es tratar de hacer lo mejor y eso llevará a encaminar el campeonato sólo pero todavía no encontramos el Boca que todos queremos", enfatizó el atacante xeneize.