Wanda no esperaba que Moria la tratara de "michifuz legal"

30/01/2018 -

Con Moria Casán como invitada de un ciclo sabes que algo desopilante regalará para deleite del público. Bueno, algo así sucedió en el debut de Wanda Nara como co-conductora de los especiales musicales de "Morfi".

Para entablar un clima de complicidad con la diva, Wanda no tuvo mejor idea que preguntarle cómo la ve. "A vos te veo como una genia. Te vendiste como virgen sin serlo, lo cual me pareció una genialidad. Yo te haría una estampita. Tenés una familia hermosa. ¡No puedo creer la prosperidad de tu vientre! Me parecés muy inteligente y determinada", le dijo según reprodujo Ciudad.com.

Pero la frutilla del postre de los comentarios llegó un rato después cuando Wanda le pidió a Moria que le diera algún consejo. Casán le retrucó diciéndole que era la rubia quien tenía que aconsejarla a ella. "Dame consejos vos de cómo nacés en este país y ganás millones de dólares con tu marido y le sacás millones de dólares a tu marido. ¡Sos re contra come billetera mamita vos! ¡Qué mina come billetera! Qué bien la hiciste. Nadie te puede decir nada: michifuz legal sos. ¡Michifuz legal! Bravo, Wanda Nara, ¡the best!", le dijo y Wanda Nara, aún sorprendida con la respuesta no pudo sino reírse de lo que había escuchado.