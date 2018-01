"Deseo que el Negro se recupere pronto"

30/01/2018 -

A lo largo de su carrera, Néstor Garnica ha tenido la oportunidad de tocar con grandes referentes del folclore, entre ellos Los Manseros.

¿Qué opinas del momento que está atravesando este grupo, liderado por Onofre Paz?

Yo los conozco desde muy chico. Tengo casi cinco discos grabados con Los Manseros. En su momento han sabido entenderme, valorarme, cobijarme, darme de dormir, de comer, todo. Es gente que quiero mucho, y lo que espero es una pronta recuperación del Negro (Onofre), que salga a la cancha, que es lo que él también quiere. Para mí, él es una de las mejores voces del folclore, uno de los mejores rasgueadores, y cantores que tenemos en el folclore. Ojalá que el Negro vuelva a la cancha, por él, no debe estar bien. Los años te van diciendo que llega un momento de parar la pelota y mirar al costado, o un ratito mirar hacia atrás, y ver que no ha sido malo el camino recorrido, su Gramilla, La Banda, su estadía en Buenos Aires y toda esta peregrinación folclórica que con los años se retribuyen no sólo económicamente sino con el cariño de la gente.