Roberto Pettinato intentó excusarse por la polémica frase

30/01/2018 -

"El acoso sucede porque la otra persona tarda mucho en decirte que no quiere cog... con vos". Esta polémica frase que pronunció Roberto Pettinato en una entrevista con el diario Perfil cosechó un repudio generalizado y viejas incómodas anécdotas de mujeres que trabajaron junto a él.

Para frenar la ola de denuncias, el conductor aceptó hablar con el cronista del programa televisivo "Los Ángeles de la Mañana", e intentó dar su explicación: "El tema es así. Dije la palabra acoso, que andá a saber en mi cabeza... Acoso era cuando éramos chicos y le tirabas tizas a la compañera que te gustaba. La utilicé mal a la palabra, podría haber dicho ‘el encarador de chicas’. Si la chica te decía ‘no gusto de vos’, reculabas y no jodías más", comenzó diciendo, según lo reflejó el portal Ciudad.com.

Más tarde siguió defendiéndose: "Yo considero que la mujer tiene que vivir, no hay que matarla, no hay que pegarle. Las feministas están muy bien, no la Gestapo feminista. No entremos en la locura porque si no yo empiezo a acusar a Guido Kaczka de maltratar animales. Es una locura de que todo el mundo acusa a todo el mundo. Eso fue todo por la palabra acoso. Disculpen, lo dije mal", concluyó.

Roberto Pettinato no dijo nada respecto de las denuncias públicas que hicieron algunas de las mujeres que trabajaron con él.

Quien sí lo recordó fue, Carmela Bárbaro, la panelista de "Los Ángeles de la Mañana", quien contó: "La mano también se le va. Se le va la mano, se le va la lengua. No puedo decir que sea un tipo acosador en los términos que estamos hablando ahora de violencia de género. Pero es un tipo que atrasa, de esas personas que creen que te pueden hacer un masajito... A mí no me tocás. Ni me hacés masajito, ni me tocás, ni me hacés un mimito", dijo, según Ciudad.com.

Y agregó: "Yo trabajé con él y tuve esta situación que él dice. En el mismo momento, le dije ‘a mí no, a mí no’. Quiso hacer un chiste y le dije ‘conmigo no, no jodemos, no somos graciosos, mi cuerpo está acá y vos estás allá’. Y eso paró".