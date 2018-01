Fotos Impulsan el ciclo "Verano de Película" en Los Lagos y Juan Díaz de Solís

30/01/2018 -

A fin de brindar diversas propuestas de verano, la gestión de la intendente Norma Fuentes dispuso la concreción de diversos encuentros en distintos puntos de la capital con el fin de trabajar de manera didáctica en el abordaje de problemáticas diarias que aquejan a la sociedad. Es así como la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario en el marco de promoción de adquisición de competencias que faciliten la exteriorización de emociones en niños, adultos y la población que concurre a los comedores "Los Lagos" y "Juan Díaz de Solís" a los fines de desarrollar el primer encuentro de actividades veraniegas saludables. La Licenciada en Psicología Paula Ledesma realizó la exposición de la película "Intensa Mente" y desarrolló actividades que se desprendieron de la misma. En el aprovechamiento posterior de un análisis, a partir de la puesta en común de lo observado, se lograron establecer pautas de acción que involucran el uso correspondiente de las emociones planteadas en situaciones cotidianas. "Intensa Mente" narra la historia de Riley Anderson, una niña de 11 años, que debe mudarse con sus padres de su hogar en Minnesota a San Francisco. No obstante, la mayor parte de la trama se desarrolla en su mente, donde un grupo de cinco emociones antropomórficas -Alegría, Tristeza, Temor/Miedo, Desagrado/Asco y Furia/ Ira- se encarga de dirigir los comportamientos de su vida cotidiana. Además, debe ocuparse de examinar cuidadosamente el sistema de almacenamiento de memoria y ‘luchar’ por estabilizar el estado mental de Riley. En la prevención del c o n s umo p ro b l emá t i c o de sustancias y el maltrato infantil, se busca fortalecer los recursos afectivos y construir así redes en donde los niños logren reconocer y construir herramientas que permitan identificar en la comunidad a aquellos adultos que actúan en su contexto inmediato como referentes éticos, a la vez que intenta afianzar la importancia del uso de la palabra sobre la acción para lidiar con las emociones. Dada la demanda de la Sociedad actual, dicho proyecto impactará en los 1500 beneficiarios de los Comedores Municipales bajo el lema de "Actividades Saludables" variando en el planteo de actividades lúdicas.