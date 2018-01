Viral | Insólita discusión en Whatsapp por la venta de un Fiat 147

Hoy 11:43 -

Las capturas de pantalla de los chats de WhatsApp están de vuelta. Esta vez, los protagonistas son un hombre que quiere vender un auto, un Fiat 147, y un interesado, pero las cosas no salen del todo bien. Por ahora los autores de la conversación no están identificados aunque los mensajes no paran de circular en las redes. Lo que empezó con un "Hola capo", pasó a un indecoroso "metételo en el tujes".

La negociación subió de tono cuando el dueño del auto se enojó porque su cliente, oriundo de La Matanza, calificó a Quilmes como una "zona picante" y pretendía que le acerquen el auto a otro barrio para no tener que viajar con la plata.