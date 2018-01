Diputada santiagueña quiere interpelar a Triaca en el Congreso

Fotos Mariana Morales.

La diputada del Frente Renovador por Santiago del Estero, Mariana Morales, sostuvo que el anuncio del Gobierno de recorte en los cargos políticos del Estado es una pantalla para ocultar una política de ajuste que está dejando a numerosos trabajadores en la calle.

Por eso, remarcó que “es sumamente importante que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, vaya al Congreso a dar las explicaciones sobre todos los despidos, y no solo de este año, porque vienen ocurriendo desde el comienzo de la gestión de Macri, lo cual es una situación muy preocupante”.

En diálogo con Radio Panorama, la legisladora nacional oriunda de La Banda, denunció que el Gobierno nacional viene aplicando de manera sistemática “un ajuste contra los que menos tienen, hay muchos despidos que se están dando. Gente que está quedando sin trabajo, pasó en Santiago con Coteminas”.

Por ello, consideró que “hacer un ajuste en la planta de funcionarios, no es algo más que marketinero. Hay que hacer evaluaciones más estrictas”.

Al respecto, señaló con ironía que “el recorte no ha empezado por la política, sino por los que menos tienen. Es una pantalla para tapar lo que pasa en el país”.

Sobre la medida particular que prohíbe que un ministro tenga familiares en cargos públicos, Morales juzgó que “un familiar ocupe un cargo un cargo político, no es determinante en lo que es la gestión, porque si esa persona tiene capacidad y es idóneo para ocupar un cargo, no puede estar prohibida su participación en el Estado”.

“Tratan de dar un ejemplo, pero han tomado medidas de ajuste con los que menos tienen; además, los trabajadores que están quedando en la calle, nada tienen que ver con la gestión pública”, insistió.