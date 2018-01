Un fanático se 'coló' al precalentamiento de un equipo de la NBA

Hoy 15:09 -

Un fanático se coló en una cancha de baloncesto y se puso a calentar con los jugadores de los New Orleans Pelicans en los minutos previos a un partido de la NBA.

El sujeto fue descubierto por el guardia de seguridad que lo escoltará hacia su asiento y le diera una advertencia.

Las imágenes fueron compartidas por la cuenta oficial de Twitter de NBA on ESPN y rápidamente se convirtió en furor entre los usuarios de la red social.

He snuck on the court and warmed up with the Pelicans before he was escorted off. pic.twitter.com/f9CclSBHcQ