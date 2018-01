Fotos Para Marengo, las "putonas" son responsables de los acosos

-

“En este medio nadie te va a hacer nada que no quieras, hay chicas a las que no les creo nada. Hay chicas que dan un piecito y si vos das un piecito, hay chicas que aprovechan. Cuando vas a laburar y hay respeto y no estás en papel de `putona` no te pasan esas cosas, igual no pongo las manos en el fuego por nadie”, aseguró Rocío Marengo en Por si las moscas.

La modelo se despachó con este curioso descargo sobre el tema de los acosos, en medio de acusaciones a Roberto Pettinato, Tristán y Cacho Castaña.

También aseguró que Pettinato “abusador serial no es, porque a mí no me abusó. Hay mujeres que se regalan para tener un lugar en un programa, ahí también hay una mina que quiere trepar, una mina linda aprovecha que es linda”.

Te puede interesar: "Su jefe la acosaba y ella publicó los chats de WhatsApp"

Consideró además que hay chicas que “salen a hablar de algo que no es creíble. Nadie te abusa, en este medio nadie te va a hacer algo que no quieras, lo que pasa es que hay chicas que también van y provocan. Estamos hablando del medio y en este medio no hay niñas sumisas que no sepan decir que no, hay chicas que quieren llegar a toda costa”.