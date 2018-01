"Bebote" Álvarez: "La amenaza a Holan fue de los Moyano"

30/01/2018 -

En una entrevista brindada desde la cárcel al programa "No Todo Pasa" de TyC Sports, el barra brava de Independiente Pablo "Bebote" Álvarez, tuvo duras declaraciones en contra de la dirigencia del rojo de Avellaneda.

"La amenaza fue la apretada de los Moyano, si no me denunciaban a mí por extorsión y secuestro, lo iban a denunciar a él por financiar a la barra e iban a arruinar su carrera. La amenaza fue de los Moyano, no mía, que le iban a hacer una denuncia a él por financiar a la barra brava, junto con Lugones y Ritondo. Habrá que preguntarle a él por qué volvió, eso yo no lo sé", expresó Álvarez.

En octubre, "Bebote" sorprendió al entrenador de Independiente cuando se conducía en un auto junto a su ayudante de campo y un amigo, exigiéndole la entrega de dinero. Respecto a esta situación dijo que lo que pidió, "es una colaboración, y como se lo dije a Holan o a cualquiera al que le pido una colaboración, no tiene obligación, si quiere colabora y si no quiere no".

La entrevista, que se verá completa el día de mañana, fue llevada a cabo por el periodista Gustavo Grabia quien investiga los distintos casos de corrupción que se desenvuelven en el mundo del fútbol.

"Espero que después de todos los allanamientos no quede yo como el jefe de Moyano, sería el colmo de los colmos. Si la barra es una asociación ilícita estaría en el Código Penal. No soy yo quien les paga las cosas a los pibes, el que les da los micros. ¿Quién es el jefe, el chancho o el que le da de comer? Yo soy el chancho y acá lo estoy pagando, en un corral", concluyó Álvarez.



Las declaraciones que se verán completas el día de mañana, resultan muy importantes ya que el pasado 25 del corriente mes el fiscal adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, confirmó que tanto el ex líder cegetista Hugo Moyano como su hijo Pablo, presidente y vice de Independiente, respectivamente, fueron incluidos "sin imputación concreta" en el expediente que investiga la causa contra el barra brava.