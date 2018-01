CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de Enero 2018

31/01/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

12.15 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.45 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN (CONTINÚA)

23.30 GOLPE AL CORAZÓN

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

00.45 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES





TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.15 SIN TU MIRADA

17.50 TODAS LAS TARDES





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1RA. EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 CAPITALINA

17.00 CICLO DE COLECCIÓN

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CONTRAPUNTO

19.00 GIGANTES DEL SUR

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2DA. EDICIÓN

22.30 DE A DOS





CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 MUNDO RALY

14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL

B

16.30 LA OVALADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 LA CABRITA EXPRESS

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL





PELÍCULAS

CINEMAX

02.16 REGRESO AL PARAÍSO

04.28 UN CUENTO AMERICANO

06.02 EL RATÓN PÉREZ

07.51 ESTE CUERPO NO ES MÍO

09.48 AÑO BISIESTO

11.42 HOST, THE

14.04 LA ENTREGA INMEDIATA

15.47 EL APRENDIZ DE BRUJO

17.50 ENEMIGO PÚBLICO

20.24 INFRAMUNDO EL DESPERTAR

21.00 LA HORCA

23.34 S.W.A.T.

TNT

03.51 TORRENTE 2. MISIÓN EN MARBELLA

05.24 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 TNT BUZZ

06.51 LOS ÁNGELES DE CHARLIE - AL LÍ-

MITE

08.39 SOY LEYENDA

10.25 SON COMO NIÑOS

12.13 EN BUSCA DE UN SUEÑO

14.04 UN PAPÁ GENIAL

15.50 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

17.51 THOR. UN MUNDO OSCURO

19.54 LO MEJOR DE GRAMMY AWARDS

19.56 SUCKER PUNCH. MUNDO SURREAL

22.00 TITANES DEL PACÍFICO

00.28 LO MEJOR DE GRAMMY AWARDS

00.30 SOLDADO ANÓNIMO

TCM

00.02 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES

01.57 HIGHLANDER. EL ÚLTIMO INMORTAL

03.58 ESCAPE DE NUEVA YORK

06.44 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

07.34 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

08.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

2)

08.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

2)

09.16 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.42 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

10.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

2)

10.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

2)

11.24 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.50 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY

14.23 ESCAPE DE NUEVA YORK

16.10 GATTACA

18.05 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES

20.00 UN PLAN PERFECTO

22.00 EL JUEZ

23.46 SOLDADO UNIVERSAL

SPACE

00.07 CELDA 213

02.12 LA ESPADA DE LA VENGANZA

03.42 LEYENDAS URBANAS - EL FANTASMA

DEL ESPEJO

06.30 BLACK AND WHITE EPISODIO 2. EL

ORIGEN DE LA JUSTICIA

08.43 ALGUIEN SABE DEMASIADO

10.48 EL PROTEGIDO

12.50 PERSECUCIÓN IMPLACABLE

14.43 DESCARRILADOS

16.47 EL CÓDIGO DA VINCI

19.28 ÁNGELES Y DEMONIOS

22.00 LA HUÉRFANA





A DÓNDE IR

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO

GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS,

VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA

SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES,

“POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO

INTERNACIONAL DE

PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS,

MARIELA CARABAJAL

Y LQUMBIA.

VIERNES 2: ULISES BUENO,

NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS,

ORELLANA LUCCA, LOS

SIN NOMBRE, LAS SACHA, TRULALÁ

CON TYAGO GRIFFO, MÓSOJ

ÑAUPA Y AVENIDA FOLK.

SÁBADO 3: LOS MANSEROS,

LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO

CARABAJAL, DEMI CARABAJAL,

MARIO ÁLVAREZ QUIROGA,

LOS GUARANÍES, TERNURA,

CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ

Y LUISA GALVÁN.

DOMINGO 4: DÚO COPLANACU,

RALY BARRIONUEVO, PETECO

CARABAJAL, BANDA XXI,

JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS.

LUNES 5: LUCIANO PEREYRA,

LOS AUTÉNTICOS DECADENTES,

LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO,

MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL,

KALAMA.





CINES

SUNSTAR

COCO (3D):

AVENTURA (ATP) HOY Y MAÑANA

17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

JUMANJI: EN LA SELVA

(3D): AVENTURA (+ 13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA 21:45 (Subt)

TADEO EL EXPLORADOR

PERDIDO 2 (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY Y MAÑANA - 17:10 (Cast)

MAZE RUNNER LA CURA

MORTAL (3D):

SUSPENSO, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA 19:00 (Cast) 21:50

(Subt)

TADEO EL EXPLORADOR

PERDIDO 2 (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY Y MAÑANA - 16:15 (Cast)

MAZE RUNNER LA CURA

MORTAL (2D):

SUSPENSO, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA 18:15 (Cast) 21:00

(Subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND

(2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN:

108 Minutos

HOY Y MAÑANA - 17:30 (Cast)

EL PASAJERO (2D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA 19:40 (Subt)

APUESTA MÁXIMA (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 16 AÑOS) HOY Y

MAÑANA 22:00

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY Y MAÑANA-18:00 (Cast)

LA NOCHE DEL DEMONIO

IV (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

HOY- 20:15- 22:30 00:40





HÍPER LIBERTAD

TADEO 2: EL SECRETO DEL

REY MIDAS ATP, CASTELLANO

2D 16:30- 18:30 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP, CASTELLANO 2D

20:30- 22:20 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP, CASTELLANO 3D 17:00

(TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: En la selva APTA

13 AÑOS, CASTELLANO 2D 17:40-

20:10 (TODOS LOS DÍAS)

MAZE RUNNER: LA CU RA

MORTAL APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 19:20 (TODOS LOS

DÍAS)

MAZE RUNNER: LA CURA

MORTAL APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS

DÍAS)

LA NOCHE DEL DEMONIO

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:00- (TODOS LOS

DÍAS)