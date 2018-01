"A la meta de inflación del 15% no se la cree nadie y por eso vamos a una colisión con los gremios"

Fotos INVERSIONES "Siempre llegan y no hay un boom porque la Argentina no está barata en dólares y porque las oportunidades no son brillantes".

31/01/2018 -

Hay una discusión que aún no empezó, pero que ya se comienza a vislumbrar como conflictiva. Y tiene que ver con las posturas que sindicatos y el Gobierno muestran ante el inicio de la discusión de paritarias para este año.

Esta situación además se llevará adelante en un escenario en el cual hay sindicatos fuertes con sus jefes bajo investigación judicial. Pero además, los economistas y entre ellos se incluye Juan Carlos De Pablo, cuestionan fuertemente el nivel de pauta inflacionaria oficial que, aún corregida, no es creíble en la visión del analista.

En su diálogo con EL LIBERAL, De Pablo señaló que esta tirantez que se prevé cobra aún más relevancia ante la decisión oficial de no incluir cláusulas gatillo que podrían activarse si la inflación es mayor a la pautada por el gobierno.

¿Cómo ve la economía en el inicio del año?

El último dato que tenemos son los últimos anuncios del Presidente, pero quiero ver exactamente cómo sale el decreto porque me parece que estamos mucho más en el maquillaje que en la sustancia. Este decreto de los parientes de los ministros, el no aumento salarial para los funcionarios públicos, la reducción de la cuarta parte de los funcionarios públicos.

¿Se va a cumplir esta meta del 15% de inflación?

No se lo cree nadie a la meta de inflación del 15% y esa es la razón por la cual creo que vamos a una colisión con los dirigentes sindicales. Si el gobierno estuviera tan convencido que la tasa de inflación va a ser 15% no debería tener ningún inconveniente en incluir la cláusula gatillo porque entonces no sería relevante. Veremos cómo termina.

¿El dólar es un tema para preocuparse?

Depende con quién se habla. Si es un asalariado hay que ver si se estaciona o no, las oscilaciones de cortísimo plazo no tienen una explicación por lo menos comercial. Ahora, por otro lado cualquiera que haga una cuenta de 3, lo que dice es que si uno se hubiera preguntado en noviembre, el tema era el atraso en el tipo de cambio. Pero todo depende de la política económica en general, el dólar es un resultado.

¿Es preocupante el déficit fiscal ?

Todo lo que se escucha es que la reducción del déficit operativo está compensada con un aumento en el déficit financiero, con lo cual en el total está igual. Esto implica continuar con el endeudamiento y esto tiene que ser motivo de preocupación, aunque el mundo siga funcionando. Si encima el mundo deja de funcionar, estamos peor.

¿El endeudamiento es sostenible?

Que los lectores piensen en la familia de cada uno de ellos, para darse cuenta que una estrategia de endeudamiento siempre está a merced que alguien mirando nada más que los números de la Argentina pueda decir en un momento: No te presto más, o que algo suceda en el mundo. Los argentinos tuvimos muchas experiencias. En mi vida debo haber vivido 3 o 4 crisis económicas.

¿Hasta dónde da el margen de endeudamiento?

No tenemos cómo saberlo. Pero si se sigue jugando, de repente de la noche a la mañana uno se da cuenta que no da más el margen y es complicado.

¿Cuál es el principal desafío económico de este año?

No diría para este año, diría para la semana que viene. Si seguimos con una forma de organizar o desorganizar las políticas públicas por parte del Ejecutivo, con lo cual parecería que nadie se siente totalmente a cargo, cuando uno se pregunta del dólar, de la inflación, etc., todas son parte de una misma pregunta. Pero para eso se necesita una cabeza y el Presidente parece estar muy contento con la forma en que organizó su gobierno.

Ud. siempre hizo hincapié en la falta de coordinación entre áreas. ¿Eso sigue faltando?

Y sí, porque sino ¿por qué vas a creer en una meta de inflación del 15% cuando otra parte de la política económica no está acorde con eso?

¿Van a llegar inversiones este año?

Siempre llegan. Lo que no hay es un boom porque la Argentina no está barata en dólares y porque las oportunidades no son brillantes. No importa que el Presidente vaya a Davos y lo feliciten y todas esas cosas. Lo que yo quiero es ver cosas concretas.