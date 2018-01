Fotos Hay más de 13 mil jubilados santiagueños que ya accedieron a la Reparación Histórica

31/01/2018 -

Más de un 10% del total de jubilados que hay en la provincia accedieron a un reajuste en sus haberes desde que se puso en marcha el programa de Reparación Histórica impulsado por el Gobierno nacional. De acuerdo con los datos aportados por el secretario general de la Anses, Alejo Maxit a EL LI BERAL , hasta ahora en Santiago del Estero un total de 13.414 jubilados accedieron al reajuste previsional de sus haberes. Según los números del organismo previsional, estos beneficiarios tuvieron un aumento en sus jubilaciones de un 27% promedio. Asimismo, esto significó una mejora en sus haberes de unos $2.368 promedio, de forma tal que los jubilados que percibían $8.804 pasaron a ganar una mensualidad de $11.172 por no haber iniciado juicios contra el Estado por el reajuste de sus haberes. Pero ahora, el Gobierno puso un nuevo plazo que vencerá en junio, para que los que ya están cobrando este reajuste confirmen la aceptación del aumento que perciben y desistan de la posibilidad futura de iniciar juicios reclamando un reajuste. La directora de la Anses Santiago del Estero, Dra Natalia Neme, explicó que ‘la ampliación del plazo es en función de la alta cantidad de trámites solicitados para ratificar la Reparación Histórica por parte de los jubilados y la alta demanda de turnos. Está saturada la solicitud de turnos en todo el país y es por eso que se prorrogó el plazo. Esto no deja de ser una buena noticia. La alta demanda significa que hay muchos jubilados que han accedido a una actualización de sus haberes’, describió. Consultada respecto de cómo se origina el trámite para confirmar la aceptación de la Reparación Histórica, indicó que ‘se origina con la consulta por parte del jubilado si le corresponde o no la Reparación Histórica’. Agregó que ‘se puede hacer a través de la página de Anses, creando una clave de seguridad social, ingresando a Mi Anses donde se puede ver todo lo referente al jubilado y pensionado’. Agregó que en el apartado de ‘Reparación Histórica, se puede ver si le corresponde o no. El mismo sistema le da la opción al jubilado de designar un abogado. En ese caso la Anses cubre el honorario del abogado. El jubilado no tiene que abonar ningún costo por ese trámite. Firmamos convenios con Colegios de Abogados y Defensorías del Pueblo que nos ayudan y asesoran para que los jubilados firmen el convenio, lo ratifiquen y tengan un asesoramiento gratuito’. Explicó además la titular de la Anses local que en cuanto a la forma de realizar el trámite ‘se puede avanzar mucho a través de la página web de la Anses, solicitando el turno".