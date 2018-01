Laganés- Sevilla, una inesperada semifinal

Fotos HISTÓRICO. El Leganés viene de hacer historia, cuando eliminó la semana pasada al Real Madrid, en el Bernabeu.

31/01/2018 -

Leganés, que viene de eliminar al Real Madrid en cuartos de final, enfrentará hoy al Sevilla FC, en partido de ida de una las semifinales de la Copa del Rey.

El partido se jugará a partir de las 17.30, en el estadio Municipal de Butarque, y en Leganés están los argentinos Nereo Champagne (ex San Lorenzo), Martín Mantovani (Cadetes de San Martín de Mar del Plata), Ezequiel Muñoz (ex Boca).

En el campeonato de Liga, el Leganés está ubicado en el puesto 11 con 28 unidades y viene de ganarle 3-2 al Espayol.

Sevilla, que dirige el italiano Vicenzo Montella, tiene en sus filas a los argentinos Gabriel Mercado (ex Racing, Estudiantes, River), Ever Banega (ex Newell’s, Boca), Joaquín Correa (ex Estudiantes), Guido Pizarro (ex Lanús), Nicolás Pareja (ex Argentinos).

Cómo avanzó

El equipo andaluz, que en cuartos de final dejó en el camino al Atlético de Madrid, en la fecha pasada en la Liga empató 1-1 con Getafe y se ubica en el lugar sexto de la tabla con 33 unidades.

La revancha de esta semifinal se jugará el próximo miércoles 7 de febrero.