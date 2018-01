Saquearon una vivienda y le prendieron fuego, calcinando a las mascotas

Fotos

Los bomberos acudieron a la vivienda, pero no pudieron salvar nada. Por ayuda para la familia, comunicarse al 154972853.

31/01/2018 -

Entre las 5 y 7.30 de la madrugada, cuatro vecinos maleantes tomaron por asalto una casa y después la incendieron, con perros y gatos en su interior.

El ataque se perpetró en una vivienda de calle Granadero Saavedra y Chasqui del Bº Sarmiento, sector habituado a las redadas policiales por drogas.

De acuerdo con la investigación, el daño infligido por los delicuentes lo sufrió la familia Zanni, integrada por 6 adultos y 4 niños.

Justamente, la misma se encontraba en el campo, visitando a los abuelos de los niños.

"Dueños" de la cuadra

Ello fue aprovechado por los "visitantes" para destrozar puertas y ventanas y adueñarse de la casa.

Extraoficialmente, la policía investigaría a "Pitón", "Cuti", "Muñeco" y "Umaño", se supo.

Éstos habrían sido vistos, por toda la cuadra, cuando ingresaban al inmueble entre las 5 y 7.30 de la madrugada.

Les robaron TV, equipo de música, celulares, ropa, una computadora, zapatillas, herramientas, garrafas, sillas y camas.

Sin límites

"Hicieron una mudanza insólita. La gente los veía, pero nadie denunció por miedo y porque los ladrones son de la zona", deslizó un funcionario policial.

Una vez satisfechos con el "trofeo", los delincuentes incendiaron la casa y se fueron cantando.

"¿Por qué hacen eso? ¡Son sus vecinos!", les habrían preguntado, sin que ninguno de los maleantes atinara a responder nada; más que dejar escapar sonrisas burlonas.

Desconsolada

Paola Zanni reveló a EL LIBERAL: "Me siento muy mal. No sé por qué se ensañan con nosotros. No nos metemos con ellos. Lo poco que teníamos lo conseguimos trabajando día y noche". Afirmó que los delincuentes "son los mismos de siempre, pero nadie se anima a denunciar".

Ahondó que tiene hijos que dependen sólo de ella, incluida una hija discapacitada, lo cual acentúa la sensación de impotencia.