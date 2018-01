"Amamos la música y nunca bajamos los brazos"

31/01/2018 -

¿Cómo se logra mantener una coherencia en la propuesta musical?

La coherencia se da de manera natural. No es que la perseguimos para lograrla. Eso se ve en nuestra propuesta. Nuestra carrera es coherente. Lo vamos haciendo y que fluya; eso sí, le ponemos mucho amor a nuestro trabajo porque amamos lo que hacemos. Amamos la música. Nos dedicamos a pleno. Nunca bajamos los brazos.

Sumado a eso la solidez del grupo como personas, músicos, como profesionales.

Tal cual. Es así porque nosotros nacimos siendo una banda de amigos y aún seguimos siéndolo. Fuimos creciendo juntos. Somos como una gran familia. Empezamos siendo adolescentes y ahora somos personas mayores (se ríe). Durante todo este tiempo mantuvimos nuestra relación de la mejor manera y pudimos. Todos tenemos voz y voto en las decisiones y aportamos nuestras energías.

¿Cómo viven este tiempo de cosecha después de treinta años de camino recorrido con la música de Los Auténticos Decadentes?

La verdad que con mucha satisfacción. Todo este camino que hemos hecho nos costó mucho trabajo y ahora, de alguna manera, estamos cosechando el fruto de nuestro trabajo. El reconocimiento llega después de haber recorrido tantos lugares y haber tocado para distinta gente. Nos trae mucha felicidad. Por ejemplo, estuvimos cerrando nuestra gira de 30 aniversario en la ciudad de México en un lugar donde ingresaron 65 mil personas, y la primera vez que fuimos a México tocamos para 30 personas. No es que fue de un día para otro sino que las cosas fueron sucediendo y llegamos a esto. Lo vivimos con mucha alegría.

¿Haber sido elegidos para hacer MTV Unplugged 018 es también una reafirmación a ese tiempo de gloria por el cual atraviesan hoy?

Totalmente. Eso también es un gran reconocimiento a nuestra carrera porque el formato del MTV Unplugged es muy prestigioso. No todas las bandas acceden al mismo. Es todo un reconocimiento para nosotros y a la vez todo un desafío artístico. Estamos en un muy buen momento para hacer el Unplugged porque es presentar a las canciones desde otro ángulo. Si Dios quiere, creo que para fines de julio o principios de agosto estaremos haciendo el MTV Unplugged.

Después de 14 años, el último fue Diego Torres, llegan ustedes al MTV Unplugged.

Yo estuve en la fiesta de lanzamiento del MTV Unpugged en la Argentina, donde estuvo Diego Torres. A mí me llena de orgullo porque crecí viendo los Unplugged no solo de bandas latinas de rock y de otros géneros sino también de aquellos históricos protagonizados por Nirvana. Estar ahora en ese mismo lugar me emociona mucho. Veo también que muchas bandas enriquecen sus canciones a través de este formato.

¿La celebración de la vida a través de la música es la clave de haberlos consagrado en Latinoamérica y en otros países que no tienen nuestra idiosincrasia?

Indudablemente. Nosotros viajamos mucho por América Latina y también EE.UU. De alguna manera, celebramos la vida con nuestra música y sintonizamos con la gente por más que no tengan nuestra idiosincrasia. Las letras llegan. Es ahí donde esa barrera se rompe. Nosotros no hablamos en un idioma castellano neutro, pero si tenemos nuestros modismos y la gente lo entiende y le gusta que sea de esa manera, que seamos neutro.