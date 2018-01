Moria trató de lesbiana a Jimena Barón

-

En el mundo de la farándula argentina se sabe que nadie se salva de la lengua filosa de Moria Casán. Y quien la sufrió ahora es Jimena Barón. "Tengo una vida vivida, sé por las cosas que pasamos las mujeres, por las cosas que luchamos, las cosas que siguen completamente desparejas. No podría no ser feminista", había dicho la cantante en una entrevista. Antes de salir al aire en un móvil brindado a ‘Intrusos’, su conductor Jorge Rial leyó un mensaje de Moria Casán, que criticó fuertemente a la novia de Juan Martín del Potro. "Se esconden en canciones como Barón. Lesbianas tapadas que se asumen y atrasan. Varón, Jimena", se manifestó Moria jugando con el apellido de la actriz.

Minutos más tarde, la diva dio la entrevista en vivo y habló, en un primer lugar, del feminismo y la lucha de las mujeres, y volvió a manifestarse en contra de los dichos de la actriz y cantante. "Toda esa cosa de mostrar el culo, que no te cosifiquen. Y está hablando una mujer que vivió en bolas. Ahora está demodé, me parece vintage y que atrasa. Cada uno puede hacer de su cuerpo lo que quiera. Yo ya lo hice y ahora me parece vintage y, además, soy una mujer mayor", destacó.