Marengo: "Las putonas son responsables de los acosos"

31/01/2018 -

"En este medio nadie te va a hacer nada que no quieras, hay chicas a las que no les creo nada. Hay chicas que dan un piecito y si vos das un piecito, hay chicas que aprovechan. Cuando vas a laburar y hay respeto y no estás en papel de ‘putona’ no te pasan esas cosas, igual no pongo las manos en el fuego por nadie", aseguró Rocío Marengo en el programa "Por si las moscas". Se despachó con este descargo sobre el tema de los acosos, en medio de acusaciones a Pettinato, Tristán y Castaña. Aseguró que Pettinato "abusador serial no es, porque a mí no me abusó".