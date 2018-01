Granos en alza, la soja a $5.500 la tonelada

31/01/2018 -

El mercado de granos contó con una activa demanda por parte de las fábricas aledañas a la Bolsa de Comercio de Rosario y ofertas de compras que se ubicaron por encima del lunes.

Por soja, la oferta de compra ascendió 50 pesos la tonelada a 5.500 pesos la tonelada y en el Mercado a Término de Rosario (Rofex), el contrato de Soja Fábrica Mayo’18 cotizó a u$s 273 la tonelada en alza.

Por su parte, el precio de compra por maíz con entrega inmediata alcanzó los $ 3.030 la tonelada y la oferta por trigo con entrega contractual se mantuvo en 3.300 pesos la tonelada.

El Mercado Internacional de Chicago cerró con alzas. La soja subió 0,9% a u$s 367,54 la tonelada, su mayor valor en casi dos meses; mientras el maíz subió un 0,8% a u$s 142,32 y el trigo trepó un 1,8% a u$s 168,01 la tonelada.