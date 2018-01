Fotos Investigan más operaciones millonarias entre OCA y las empresas de los Moyano

"No sé cuánto tiempo duro vivo en la cárcel". En octubre de 2017, en su afán por despegarse de Hugo Moyano, Patricio Farcuh, presidente de OCA, llegó a decir que si llegaba a ir preso por la deuda de $3.400 millones que aún reclama la AFIP, su vida corría peligro. En el audio, publicado por la revista Noticias, no mencionó el por qué, pero se aseguró de no dejar dudas de a quién se refería. Sin embargo, pese a que dice estar enfrentado al camionero, los lazos entre ambos cada vez quedan más en evidencia: la Unidad de Información Financiera (UIF) aportó a la Justicia el detalle de transferencias millonarias que la empresa postal que dirige el misterioso empresario realizó a una firma vinculada al líder gremial.

En el informe, la UIF advierte sobre una operación "sospechosa" y señala fondos por $7.393.874,58 que, a través de cheques endosados por la Organización Coordinadora Argentina SRL, ingresaron a una cuenta de la firma Dixey SA en el Banco Francés, entre julio y octubre de 2017. Es decir, justo en la misma fecha que la empresa postal privada atravesaba su peor crisis financiera y cuando Farcuh decía no tener nada que ver con Moyano y con lo que había ocurrido entre julio de 2016 y marzo de 2017, período en el que -según denunció- le usurparon la empresa.

Este dato no pasa inadvertido para el organismo que dirige Mariano Federici: "Téngase presente que OCA SRL atravesó serias dificultades financieras que atentaron contra su continuidad, por lo cual resulta llamativo el monto de los cheques endosados por la firma", subraya en el informe al que accedió Clarín.

Es que Dixey SA es una empresa textil que está estrechamente vinculada a Moyano. A saber: es presidida por los hijastros del camionero, Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet; y su cónyuge, Liliana Zulet, es directora suplente.

La información aportada por la UIF puede ser clave en el marco de la causa en la que el juez Claudio Bonadio investiga a Moyano por presunto fraude a Camioneros y lavado de dinero. Es que si bien, como adelantó Clarín días atrás, la UIF ya había advertido por operaciones sospechosas de Dixey SA con el gremio de camioneros; y también de transferencias cruzadas entre el sindicato y OCA, es la primera vez que detecta giros directos desde la postal privada del Grupo RHUO hacia firmas de la familia Moyano. En consecuencia, pide investigar "la justificación de tales movimientos de fondos" y para "establecer si, en caso que los mismos se justifiquen en una operación comercial, dichas prestaciones se efectuaron; y si fueron realizadas a precios de mercado (a los fines de detectar sobre o sub facturación").

No obstante, concluye que "lo expuesto aporta mayores indicios que permitirían dar cuenta que Moyano se encuentre como el real beneficiario final, oculto, de ambas empresas".

En criollo: la UIF sospecha que los vínculos de Moyano con OCA van más allá que la conveniencia de tener en su gremio a los 7.000 empleados que trabajan en la compañía.

Alimenta esta hipótesis otro dato que surge del mismo informe. Dixey SA trabajó casi exclusivamente con Camioneros y OCA, al menos durante ese período: sobre una muestra que tomó la UIF de $56.733.070,99, que representa el 90% de lo que se acreditó en la cuenta de la firma, casi la totalidad de los fondos se originaron de "organizaciones sindicales presididas por Hugo y Pablo Moyano o sociedades del grupo Camioneros", que aportaron el 83%; y OCA, cuyas transferencias por un monto global de más de $7 millones representaron el 13,03%.

Por otro lado, la UIF recuerda que desde el Grupo Rhuo de Farcuh, que controla OCA, se "efectuó diversas donaciones por un monto de $6,6 millones a la Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de diciembre y al Club Atlético Deportivo Camioneros, conducidas por Pablo Moyano, lo cual no resultaría razonable atento a que la firma atravesaría serias dificultades financieras y fiscales, que atentarían incluso contra el pago en tiempo y forma de los salarios de sus empleados".

Entre la documentación que aportó, la UIF apunta también que en Aconra Construcciones, que también integran los hijastros de Moyano (Salerno es vicepresidenta y Noriega Zulet, director suplente), habría ocurrido una operatoria similar: de una muestra de $68.685.064,59, que representa el 60% de los fondos que ingresaron a una cuenta de la firma entre febrero y julio de 2017, "la totalidad corresponde a fondos provenientes del grupo económico del sindicato". Es decir, otra empresa de los Moyano a medida de las necesidades del gremio que conducen los Moyano.

La nueva revelación de la UIF puede también tener impacto en la causa que, tras una denuncia de la Procelac, se tramita ante el Juzgado en lo Penal Económico Nº3 a cargo de Rafael Caputo y la Fiscalía Nº8 de Alicia Sustaita. Allí se investiga al sindicato de Moyano y a OCA por presunta evasión impositiva masiva y un presunto lavado de dinero, con compras de inmuebles y transferencias cruzadas por más de $100 millones.