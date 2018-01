Fotos Valentino Rossi preocupado en el test de Sepang.

"Estoy feliz, con el nuevo chasis me siento mejor, mi pilotaje es más natural". "Estoy bastante contento, creo que tenemos un buen paquete". Así de satisfechos se mostraban Valentino Rossi y Maverick Viñales después de su primer día de pruebas de 2018.

En la segunda jornada lideraron los tiempos en los ensayos y los ánimos estaban por las nubes; pero en el tercer día de pruebas vieron frenado su optimismo.

Esperaban irse de Sepang con las mejores sensaciones posibles, pero no encontraron el ritmo que esperaban: el italiano fue 8º y el español 18º. Algo falló, pero no saben qué.

Especialmente preocupado se muestra Valentino ya que todos los favoritos lograron su mejor tiempo en el último de test, excepto los de Yamaha. El 46, en concreto, marcó un registro una décima peor que el del día anterior con el que aparece 9º en la combinada. "Tuvimos problemas con el agarre, era un poco más difícil ir al límite. Era optimista y esperaba mejorar el tiempo por vuelta, pero fue imposible. Estamos un poco preocupados, tenemos que entender por qué, porque en los test de Valencia nos pasó exactamente lo mismo", lamentó en “Autosport”.

Es un misterio que con los mismos factores obtuviesen distinto resultado: "Maverick y yo teníamos una buena sensación con la moto y los neumáticos, pero al día siguiente con la misma moto, los mismos neumáticos y la misma temperatura hemos perdido entre tres y cuatro décimas. No entendemos por qué". Una sensación extraña que comparte su compañero. "Tal vez el ritmo no fue el esperado, esperaba más de este tercer día, pero trabajamos duro y completamos muchas vueltas", explica por su parte el catalán.

Sin embargo, eso no quita que Rossi esté más contento con esta M1: "La mayor mejora es mi feeling con la moto. He mejorado mucho en comparación con el año pasado". Pero no pueden permitirse empezar retrasados el Mundial porque se espera una lucha incluso más numerosa que la del año pasado. "Quiero estudiar el ritmo, pero seis, siete o quizá ocho pilotos estamos más o menos ahí. Si la carrera fuese mañana podríamos tener una carrera de Moto3. Estamos en el grupo de cabeza, pero tenemos que mejorar". Otros ya lo han hecho.