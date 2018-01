Furor en las redes sociales por un perro en una moto

Hoy 16:53 -

Una joven publicó una insólita foto en donde se ve a un perro en una moto en el microcentro porteño y la imagen no tardó en viralizarse.

"Me encontré con un perro arriba de una moto, por Dios", escribió la usuaria lulylareina07 en su perfil. Rápidamente otros usuarios comentaron su publicación contando que vieron al animal en otros puntos de la ciudad.

La publicación consiguió más de 1.800 retweets y más de 12.000 'me gusta'.

ME ENCONTE CON UN PERRO ARRIBA DE UNA MOTO EN MICROCENTRO POR DIOS pic.twitter.com/s4F5yOdJUt — luly (@lulylareina07) 29 de enero de 2018





Siempre me lo encuentro por Villa Crespo. pic.twitter.com/m1FbCQb78Y — Nefasto⚔️ (@HerNefasto) 29 de enero de 2018





En la marcha de Santiago Maldonado pic.twitter.com/sAgFe9nT82 — ­­­boca la concha de tu madre (@muychualdo) 30 de enero de 2018