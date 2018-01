Un tren que llevaba congresistas chocó contra un camión

Hoy 17:32 -

En Charlottesville, Estados Unidos, un tren que transportaba a varios legisladores del Partido Republicano chocó con un camión, lo que dejó como saldo un muerto y varios heridos. Afortunadamente, no hay congresistas entre los damnificados.

Sarah Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca fue la encargada de confirmar la noticia, al mismo tiempo que aseguró que el presidente Donald Trump había sido notificado de lo sucedido.

Dr. Marshall perfmormed cpr on train conductor, and helped the two people in the garbage truck who are now in the ambulance. They are injured badly.