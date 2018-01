Reynoso: "Jugaré donde el DT me necesite"

Fotos Bebelo Reynoso y Daniel Angelici.

Hoy 17:47 -

En las últimas horas, Emanuel Reynoso fue presentado como refuerzo de Boca, y dejó en claro que si bien su posición es la de enganche, su objetivo es estar entre los 11. “Jugaré donde el DT me necesite”, aseguró.

Te recomendamos: "Pablo Pérez volvió al trabajo, pero diferenciado"

“Cuando me dijeron que sonaba en Boca me puse muy contento, y cuando surgió la posibilidad de venir no lo dudé. Va a ser un desafío muy importante para mí. Hay muchos jugadores que juegan bien. Yo estoy dando todo en cada entrenamiento”, agregó “Bebelo”.

Y agregó: “Estoy dispuesto a jugar donde me necesiten. En Talleres jugaba de enganche o por derecha, pero puedo jugar donde el técnico me necesite”.

Por último, manifestó: “El sábado fui a la cancha, me sentí muy bien y me recibieron muy bien. En el mediocampo va a ser difícil jugar, pero bueno, voy a dar lo mejor de mí para estar a disposición del técnico para cuando me necesite”.