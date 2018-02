Cuáles son los pasos a seguir para acceder a los beneficios de la beca que tendrá montos mayores

01/02/2018 -

El programa de becas educativas ‘Progresar’ tendrá montos mayores, pero también será más exigente en cuanto a los resultados académicos de los beneficiarios.

Ahora, se explicó que para los alumnos de educación superior, la inscripción solo se realizará a través de la web de Becas Progresar (en algunas UDAI se dispondrán PC de autogestión para estos estudiantes y se habilitarán Puntos Digitales).

Además, es muy importante dar a conocer que todos los aspirantes a las becas deben inscribirse (desde hoy), aun si ya eran beneficiarios de Progresar.

Como el nuevo período de pago se asocia al ciclo lectivo (máximo 10 cuotas mensuales por año), en este relanzamiento se prevé el pago de hasta 3 cuotas de transición para todos los beneficiarios que cumplieron con los requisitos de diciembre.

Una de las modificaciones en el nuevo proceso de inscripción, es la posibilidad de que el aspirante pueda seleccionar la Boca de Pago de su preferencia. Cuando se trate de beneficiarios Progresar 2017, es importante informarles que pueden seleccionar la misma boca de pago para que puedan usar la caja de ahorro y la tarjeta de débito asociada. Esto les facilitará la gestión del cobro en su banco habitual.

Las inscripciones abiertas desde hoy, se podrán hacer en la página https://www.argenti na.gob.ar/becasprogresar o personalmente -previo pedido de turno al 130- en cualquier delegación de Anses con el DNI y el certificado del curso que se está asistiendo o se quiere iniciar.

Las becas van de los $1250 a los $7400 de acuerdo al nivel educativo, la carrera y el año que se curse. Son becas para estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios y de formación profesional. Aumentan las exigencias para continuar inscripto y también las recompensas. Por ejemplo, los becados que estén en la universidad y aprueben todas las materias de su año y mantengan promedio superior a 8 recibirán al año siguiente un reconocimiento económico equivalente a 10 cuotas de la beca percibida.

Requisitos: Tener entre 18 y 24 años inclusive. Para el caso de estudiantes avanzados de nivel superior se extiende hasta los 30 años. Los ingresos del grupo familiar (padre, madre, tutor o pareja conviviente) no deben superar los tres salarios mínimos vitales y móviles. Para el cálculo se tienen en cuenta: las remuneraciones brutas de los trabajadores en relación de dependencia registrados, las asignaciones familiares por maternidad o maternidad down, el plus por zona desfavorable, el sueldo anual complementario, las rentas de referencia de los trabajadores autónomos y monotributistas, los haberes de jubilación y pensión, prestaciones por desempleo y las prestaciones contributivas o no contributivas.