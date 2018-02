González reconoce la complejidad de enfrentar a un necesitado Ferro

Fotos PREPARADO. Mitre viajará a Buenos Aires con la misión de traer los tres puntos de Caballito. Sialle solo tiene una duda en el once inicial.

El "Aurinegro" partirá hoy por la mañana con destino a la Capital Federal, donde mañana enfrentará a Ferro Carril Oeste en lo que será la decimotercera fecha del Torneo de la Primera B Nacional, encuentro que marcará la reanudación de este certamen.

Mitre, se encuentra fuera de la zona de descenso y con un empate, tendría asegurada su participación en la Copa Argentina, pero la proeza no será sencilla, así lo anticipa el mediocampista Daniel González, uno de los refuerzos del "Aurinegro" para la segunda mitad del campeonato.

"Va a ser un partido difícil y ante un rival necesitado. Ellos tendrán, quizás, la mayor obligación por salir a buscar la victoria por cómo están en la tabla de posiciones. Aunque nosotros no iremos a especular y haremos lo nuestro. Será un juego duro y habrá que trabajarlo. Estamos tranquilos porque hay un plantel para pelear por grandes cosas", explicó González a Abc Deporte.

Aunque también avisó que su equipo se encuentra en el camino correcto.

"Lo veo bien al equipo. Estamos por el buen camino. Los minutos de fútbol nos hicieron sentir de la mejor manera y como lo dije, se viene lo más lindo y esperamos arrancar con el pie derecho".

En la idea del entrenador Arnaldo Sialle, el ex Defensa y Justicia sería uno de los once iniciales ante el "Verde" de Caballito, aunque él señaló que aún no se siente titular.

"Todavía no me siento ni titular ni suplente. El técnico lo dijo desde el primer día. Si bien va probando, uno trabaja fuerte para ganarse un lugar y estoy preparado para cuando me toque estar. Espero estar ante Ferro", indicó.

"Sabemos que lo principal es mantener la categoría y después, que nos quede margen para pelear el torneo e ingresar al reducido. Pero lo que todos queremos es conservar la categoría", consideró González en cuanto a los objetivos personales y grupales.

En cuanto a lo deportivo, el cuerpo técnico aún aguarda por la habilitación del delantero Franco Olego para ser titular. En caso de no llegar, el mediocampista ofensivo Martín Pérez Guedes se mantendrá en el esquema.