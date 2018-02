Olimpia recibe en Paraguay a Junior en el cruce de donde saldrá el rival para Boca

01/02/2018 -

Olimpia de Paraguay, dirigido por el argentino Daniel Garnero, recibe hoy a Junior de Colombia, que no tendrá a su figura Teófilo Gutiérrez, en partido de ida de la Fase 2 de la Libertadores y en un cruce del que puede salir el rival de Boca Juniors en la serie de grupos.

El partido se jugará en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción, a partir de las 21.30, con el arbitraje del brasileño Luiz Flavio de Oliveira, y será televisado por FOX Sports.

El equipo de Olimpia, club que ganó la Libertadores en 1979 (en finales ante Boca Juniors), 1990 y 2002, es dirigido por el entrenador argentino Daniel Garnero y cuenta en el plantel con su compatriota Santiago Rosales (ex Racing Club, Aldosivi de Mar del Plata), y viene de eliminar en la Fase 1 a Montevideo Wanderers de Uruguay.

Junior de Barranquilla no contará con su figura, el delantero del seleccionado colombiano Teófilo Gutiérrez (ex Racing Club, Lanús, River Plate, Rosario Central), quien no se recuperó de una lesión muscular que lo mantuvo al margen de los entrenamientos de las dos últimas semanas.