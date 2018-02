Presentó a Reynoso y se bajó de la pelea por Gómez

Fotos REFUERZO. Emanuel "Bebelo" Reynoso fue presentado en sociedad, pese a que ya se había entrenado en Boca.

01/02/2018 -

Boca Juniors presentó ayer al mediodía a Emanuel "Bebelo" Reynoso, y si bien anunció que hizo una oferta por el pase del defensor Gustavo Gómez, finalmente no llegaron a un acuerdo con el Milan de Italia.

El cordobés, que llegó proveniente de Talleres, reconoció en conferencia de prensa que "cuando salió la chance de venir para acá, no lo dudé ni un minuto".

En ese sentido, contó que observó en cancha la victoria frente a Colón de Santa Fe y manifestó que "la gente me recibió muy bien".

"Va a ser difícil jugar porque hay jugadores muy buenos en la mitad de cancha. Voy a estar a disposición del entrenador cuando me necesite", expresó.

Por último, confesó que "mis compañeros me recibieron muy bien y Guillermo me habló y me dio la confianza".

"Estoy dispuesto a jugar donde necesite. En Talleres jugué de enganche o interno por derecha, pero estoy para sumar", cerró.

El presidente de Boca, Daniel Angelici, contó que se envió una última oferta a Milan por el defensor paraguayo Gustavo Gómez, la obsesión de Barros Schelotto.

Boca hizo varias propuestas, pero por diversos motivos, todas terminaron siendo rechazadas.

La última fue de 6.500.000 euros por la totalidad de la ficha, aunque la misma es 500 mil euros más baja que la del Palmeiras.

Sin embargo, la contraoferta que llegó desde el norte italiano fue de 7 millones de euros por el 80 por ciento del pase, es decir, casi 9 millones por el total.

Intención

Gómez hizo mucha fuerza por destrabar su salida y vestir la camiseta de Boca, pero trascendió que el Milan no tiene intenciones de dejarlo ir a ese club ya que no le gustaron los manejos cuando quiso comprar a Rodrigo Bentancur.

En ese momento, el conjunto del norte de Italia hizo varias propuestas, pero todas fueron desestimadas por Boca, que terminó vendiéndolo a la Juventus.

El próximo destino de Gómez está más cerca del Palmeiras de Brasil, ya que no tiene lugar en el "rossonero", dado que no es del gusto del entrenador Genaro Gatusso.