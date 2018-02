Fotos Realizan trabajos de poda y cortan las malezas en parques, plazas y paseos

01/02/2018 -

LAS T ERMAS , R í o Hondo (C). Con el objetivo de mantener y preservar los espacios verdes de la ciudad y en defensa del medio ambiente, el municipio puso en marcha una serie de trabajos de poda correctiva y desmalezado en los parques y plazas de la ciudad. Las actividades están a cargo de empleados de l a Dirección de Parques y Paseos dependiente de la Sec r e t a r í a d e P l a n e ami e n - to, Obras y Ser v i c ios Públicos. De sde l a comu n a i ndi - caron que este tipo de acciones contribuyen al embellecimiento urbano de la ciudad y a mejorar la calidad de los habitantes de la comunidad.