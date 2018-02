"No me hagan reír, si tenemos crisis, pobres los otros"

Fotos PRESENTE. "Estamos lejos, pero no nos genera ruido", tiró D’Onofrio.

01/02/2018 -

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio evitó pronunciarse acerca de una supuesta ‘crisis’ en la entidad de Núñez, y aseguró de manera categórica: ‘No me hagan reír, si River tiene crisis, pobres los demás’.

‘La envidia es muy fuerte, los que no son de River están felices cuando no ganamos y nos están esperando pero ya vamos a ganar. No escuché la palabra crisis, no me hagan reír, si River tiene crisis, pobres los demás’, sentenció en declaraciones a TyC Sports.

River marcha en el puesto 20 de la tabla de posiciones, a 18 puntos del líder Boca, y perdió los últimos tres partidos que disputó.

El titular de la entidad de Núñez estuvo presente en la inauguración de un predio que el club tendrá en la localidad de Hurlingham y en el que se entrenarán los chicos de categorías infantiles y juveniles.

Los dichos de Angelici

En la presentación estuvo el entrenador del club, Marcelo Gallardo, y el mánager Enzo Francescoli, y en ese contexto a D’Onofrio se le consultó por las declaraciones de su par de Boca, Daniel Angelici quien señaló que cuando el DT ‘millonario’ indicó que siempre está ‘con la guardia alta’, le sonó a ‘lloriquear’.

‘Lo que dice Angelici sabe por qué lo dice y lo que dijo Gallardo lo entiendo, el rival siempre nos quiere ganar y eso no es hacerle mal a nadie’, expresó Rodolfo D’Onofrio sobre las declaraciones del presidente ‘xeneize’.

En cuanto a los objetivos del cuatrimestre, D’Onofrio indicó que ‘está clasificar lo más alto en este campeonato, el 14 de marzo ante Boca por la Supercopa y la Copa Libertadores, que es difícil’.