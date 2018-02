Carles Puigdemont reconoció que el proyecto separatista de Cataluña se ha terminado

Fotos REVELACIÓN. Aunque en mensajes se mostró abatido, aseguró que no se "echará atrás".

Tras el aplazamiento de su investidura, el líder secesionista Carles Puigdemont afirmó que el proceso independentista "ha terminado" y que sus correligionarios lo han "sacrificado", en mensajes de texto que asumió como propios después de que fueron difundidos por un canal de TV, aunque luego dio a entender que "no se echará atrás".

Ante la confesión de Puigdemont, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que abra una nueva ronda de contactos y presente otro candidato a la presidencia del gobierno regional para "salvar la situación".

"Soy periodista y siempre he entendido que hay límites, como la intimidad, que nunca se deben violar. Soy humano y hay veces que también dudo", escribió Puigdemont en su cuenta de Twitter.

A pesar de que en los textos se muestra abatido, el ex presidente subrayó: "También soy el presidente y no me arrugaré ni me echaré atrás".

