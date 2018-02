Fotos Confirman informe de la Armada que detectó fallas en el submarino

01/02/2018 -

La jueza federal de Caleta Oliva Marta Yáñez confirmó que un informe de la Armada constató en diciembre de 2016 que había "una serie de anomalías y defectos en el funcionamiento" del submarino ARA San Juan, y recomendaba "la inmediata solución" de esos desperfectos para que la nave no tuviera problemas de operatividad. La magistrada señaló que ahora deberá determinar cuáles eran esos daños y si ponían en riego a la tripulación", y consideró que si el submarino no estaba en condiciones de navegar habría que "determinar responsabilidades penales’. "Hoy no puedo aventurar que fue un accidente, o que lo derribó un barco chino. En principio, yo determinaría las condiciones en las que salió el ARA San Juan y el tema de las comunicaciones, qué se pudo haber advertido", señaló la funcionaria judicial en declaraciones a la señal TN. Yáñez admitió que el hecho de "no poder hallar al submarino hace que todo sea más difícil", y remarcó que "La Nación y la Justicia le deben a los familiares una explicación" sobre la suerte corrida por la tripulación del submarino ARA San Juan.