El actor Tristán se defendió de las acusaciones de "degenerado"

01/02/2018 -

Tristán no tiene paz. Tras la denuncia de acoso sexual que le hizo Rita Pauls (24), Cecilia Roth (61), otra de las actrices de "Historia de un clan", rompió el silencio y defenestró al cuestionado humorista. Y, según publicó Clarín, como era de esperarse, éste último le respondió a su ex compañera.

Es que la reconocida actriz habló del presunto hostigamiento que habría vivido Pauls en manos de Tristán allá por 2015 y hasta deslizó una hipótesis, hasta ahora desconocida, sobre la salida del actor de la exitosa tira de Underground.

"A Tristán en el capítulo 7 se lo mata. Desaparece. Yo no me quiero hacer cargo de decir que fue por eso, pero Luis (Ortega, director y guionista de la ficción) iba escribiendo y en el capítulo 7...", sugirió la ex mujer de Fito Páez.

Pero antes de eso, Roth llamó a su colega "degenerado" y al respecto dijo: "En las grabaciones todos sabíamos cómo era la personalidad de este señor y lo que había que hacer era no dejarla sola (a Rita) con él. Además, eso de que ‘Se quieren hacer famoso conmigo’ no da".

Tristán fue consultado al respecto en el programa de Fabián Doman "El Tratamiento" (Magazine) y comenzó diciendo: "Es una posible actriz (en tono irónico) que tiene su nombre pero no quiero ni hablar de esa señora".

Luego la acusó de aprovechar el momento para conseguir prensa. "Debe colgarse de todo lo que está aconteciendo. ¿Que no busca prensa? Escuché de su voz que dijo eso...", ironizó.

"¿Pero te llevaste mal con Cecilia durante las grabaciones?", lo apuró Doman. "En absoluto, pero que salga a decir que soy un degenerado... siempre la he tratado muy bien y nunca le falté el respeto", respondió el cómico, quien también puso a Roth en el mismo lugar que a Cinthia Fernández por "hablar por otro".

"Me gustaría tener un encuentro con la señora Cecilia Roth y que hablemos tête à tête porque no sé si me crucé alguna vez con ella trabajando... ella estaba en su camarín, guardada", destacó Tristán en su entrevista con Doman.l l