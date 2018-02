Un caso de acoso en "Los años maravillosos"

01/02/2018 -

A 25 años de su final, en 1993, una de las actrices de la serie norteamericana "Los años maravillosos" reveló que los productores decidieron cancelar la séptima temporada de la ficción, a raíz de una denuncia por acoso realizada por una vestuarista contra los actores que interpretaban a Kevin (Fred Savage) y a Wayne (Jason Hervey). ‘Probablemente no tendría que estar contando esto, pero no me importa", comenzó su relato Alley Mills, quien era la encargada de ponerse en la piel de Norma, la mamá de la familia Arnold, en diálogo con Yahoo Entertainment.

"Cuando grabamos el final de la temporada, no sabíamos si volveríamos. Era por una denuncia ridícula que se hizo ante la Justicia contra Fred Savage por acoso sexual". Para ella, el actor era la "persona más dulce y menos ofensiva en la Tierra", dijo.

Monique Long fue la vestuarista que llevó a Savage y Hervey (de 16 y 20 años en ese entonces) a la Justicia argumentando que ellos la acosaban verbal y físicamente y que no la dejaban hacer su trabajo. "Yo pensaba que era una gran broma que estallaría", dijo Mills, y agregó que en ese momento el elenco tenía prohibido hablar, hecho que la trastornaba: "Teníamos orden ‘mordaza’ y yo quería gritar en televisión que todo era ridículo". Según contó, la demanda de la vestuarista fue retirada debido a un acuerdo judicial no revelado, supuestamente abonado por la productora que hizo la serie, hecho que indignó a Mills: "Nunca deberían haberle pagado. Querían evitar un escándalo, pero eso les hacía parecer culpables. No le pagás a alguien cuando no hubo ningún crimen". La serie, que mostraba el día a día de un adolescente, hijo de una familia tipo estadounidense, se grabó entre 1988 y 1993.