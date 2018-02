Jimena y Wanda unieron sus voces en contra de Moria

01/02/2018 -

Moria Casán afiló su lengua y descalificó con ferocidad a Wanda Nara y a Jimena Barón. Acerca de la esposa de Mauro Icardi, en ‘Morfi’, le había dicho "vos sos una come billetera y una ‘michifuz’ legal’. En cuanto a la actual pareja de Juan Martín del Potro, en "Intrusos", resaltó: ‘Se esconden en canciones, como Barón. Lesbianas tapadas, que no se asumen y atrasan’. Y pone Barón, con V, Jimena".

"Esconden en canciones inescuchables, porque no la puedo escuchar, no me gusta lo que hace. No le creo tampoco, no le creo el discurso. Es un varoncito. No le creo el discurso feminista. No me interesa hablar de esta piba", había asegurado Moria.

Ahora, Wanda, a través de Twitter, repudió las expresiones de Moria contra su amiga Jimena.

‘Que una mujer rebaje o insulte a otra mujer es algo muy grave... somos responsables de dar el ejemplo ya que después exigimos respeto, empecemos entre nosotras", escribió la ex esposa de Maxi López.

La actriz y cantante se identifica y reconoce ser feminista al punto que escribió una canción. Sin embargo,Moria aseguró que no le cree ‘el discurso’, que no le gustan sus canciones y hasta aseguró que la actual novia del tenista Juan Martín Del Potro es una "lesbiana tapada".

Días atrás, Jimena Barón se proclamó feminista y dio sus razones en un móvil de "Intrusos": "Más que una posición, tengo una vida vivida. Sé por las cosas que pasamos las mujeres, las cosas por las que luchamos y que las cosas siguen totalmente desparejas. No podría no ser feminista".

Por su parte, Jimena dijo lo suyo. "Qué amor", ironizó Barón en respuesta a Moria. Quien también se unió a la cadena de contestaciones a modo de chiste fue Leticia Siciliani, actriz con quien compartió elenco en Esperanza Mía.

"Te amo, invertida de mi alma", escribió la hermana de Griselda Siciliani.

La novia de Juan Martín Del Potro aprovechó el mensaje de su amiga para volver a responderle a Moria Casán con un contundente mensaje. "¡Como si yo pudiera ser ‘tapada’ en algo! Si fuera lesbiana sería la torta más grande, empalagosa y exhibicionista de la vidriera. First row cake biach", bromeó la actriz.