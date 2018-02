Indignación: procesan y embargan a un policía que mató a un ladrón

Hoy 08:57 -

La Justicia procesó y embargó por 400 mil pesos al agente de la Policía Local de Avellaneda Luis Oscar Chocobar (30), quien mató a uno de los dos ladrones que atacaron a puñaladas al turista estadounidense Joe Wolek (54), en el barrio porteño de La Boca.

"Me duele porque ayer me llamaban héroe y ahora me ven como un asesino", le dijo anoche a Clarín el agente, quien añadió que el lunes le informaron, a través de un escrito, que lo embargaban por 400 mil pesos "para cubrir gastos de la causa".

El policía aseguró que tiene "miedo por todo lo que está pasando" y denunció: "Este juez (por Gustavo Pierretti) me quiere meter preso". A Chocobar lo investigan por presunto "exceso de legítima defensa" ya que mató a balazos a Pablo Kukoc (18) tras el asalto del 8 de diciembre pasado.

La causa fue recaratulada como "homicidio", dijeron fuentes de la investigación. "Creo que la Justicia, en mi caso particular, no me está apoyando. Me siento abandonado por la Justicia", advirtió el suboficial.

Chocobar estuvo 72 horas detenido. Primero quedó alojado en la comisaría 26° de la Policía de la Ciudad, ubicada en Montes de Oca al 800 (Barracas), y luego lo trasladaron unas diez cuadras, a la seccional 30°, en California al 1800.

"Estuve en un calabozo, como un criminal, durmiendo en el piso hasta que mi abogado me consiguió un colchón. Después, tuve que compartir la celda con un detenido", dijo el agente al recuperar la libertad el 11 de diciembre último.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó en aquel momento que "haberlo puesto en libertad es lo correcto, es lo justo" porque, recordó, el policía "socorrió al turista Wolek, quien había recibido 10 puñaladas".

Ahora, el policía creó una cuenta en Twitter para denunciar el avance de la Justicia en su contra. "Señor Dios hoy me pongo en sus manos... una decisión injusta de un señor juez hoy me quita hasta las ganas de dormir (quieren cobrarme $ 400.000 de embargo y privarme de mi libertad", escribió.

En su mensaje también agregó: "Desde el fondo de mi corazón sé que actué de buena fe y en cumplimiento de mi deber policial".

La causa de Chocobar quedó a cargo de Gustavo Pierretti, del Juzgado Criminal y Correccional N° 17, y la medida ya fue apelada por la defensa del agente.

De acuerdo a las fuentes, el policía continúa en funciones en Avellaneda aunque ahora realiza tareas administrativas.

El ataque ocurrió en Olavarría y Garibaldi, cuando Wolek iba rumbo a Caminito. Dos ladrones le quisieron robar su cámara y otras pertenencias, tras lo cual lo atacaron salvajemente.

El día del hecho, Chocobar se encontraba de civil porque salía de su casa en La Boca camino a su trabajo en Avellaneda.

Kukoc, que era salteño como el policía y hacía seis años que vivía en La Boca junto a su madre, fue baleado y murió horas más tarde en el Hospital Argerich, el mismo donde estuvo internado durante 21 días el turista Wolek.