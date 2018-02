Escándalo: echaron a una bailarina de comparsa por sus pasos "eufóricos"

Fotos La bailarina fue duramente cuestionada.

La cuarta noche del "Carnaval del País" terminó con un verdadero escándalo: la pasista de la comparsa "Papelitos", Mariam Ferrari fue echada luego de haber sido el centro de las polémicas por su baile y desfile extrañamente eufóricos.

Por las repercusiones, la joven fue separada de su puesto y ya anunciaron quién será su reemplazante: una joven bailarina llamada Carla Cortina.

El último fin de semana de enero, se realizó el baile de carnaval, a pesar de haberse registrado fuertes precipitaciones. El público reclamó que se devuelva el dinero de las entradas ($230), pero aun así los organizadores decidieron no suspenderlo y modificaron la presentación.

Cada agrupación se encargó de solicitarles a los bailarines que se retiren los espaldares, para evitar que la lluvia les arruine los trajes, y se suspendió la música en vivo. Además, se informó que no se evaluarían los desfiles, como parte del concurso anual, para evitar molestias entre los participantes.

Todo eso no trascendió en los medios locales y redes. El escándalo se desató con el desfile de Papelitos, y enojó aún más a los asistentes. Comenzaron a preguntarse qué le ocurría a la joven que la encabezaba, debido a su nivel de excitación. "Estamos indignados por las imágenes, pero muestra en lo que se convirtió el carnaval por estar mal dirigido"

"Lo que pasó con la bailarina es un hecho que deja ver que las cosas no están bien. No es contra ella el reclamo, sino que debe evaluarse en manos de quién está la organización. No es lo único polémico que hicieron, pero sobre este hecho, ¿Nadie pudo decirle que no salga? ¿Nadie la cuidó?", expresó Andrea Landi, ex organizadora.