La madre de Balcedo se "despegó" de su hijo y pidió perdón

Fotos La mujer pidió perdón en nombre de toda la familia.

Hoy 11:27 -

A través de un escrito publicado por el diario HOY, Myriam Reneé Chávez, viuda de Balcedo, investigada por presunto lavado de dinero, se despegó de su hijo Marcelo, detenido en Uruguay y pidió perdón.

"Desde lo más profundo de mi ser, pido perdón, porque si son ciertas las acusaciones en contra de mi hijo, tengo que marcar, con todo el dolor de mi alma, una gran diferencia. Lo hago en defensa del honor de Antonio y de mi hija, Myriam. Ella es una brillante profesional y una mujer decente. Pero también en defensa de mis nietos, sobrinos y todos los que llevan con dignidad el apellido Balcedo", resumió.

En su relato, la mujer buscó conmover con sus palabras y escribió: "Se me parte el corazón, porque pensar que un hijo mío haya podido hacer todo lo que los diarios y la televisión dicen que hizo me hace preguntar cómo es eso posible". También resaltó que "la profunda duda" es lo que aún la mantiene de pie y resaltó que aún cree que su hijo ganó su fortuna "por su capacidad intelectual y no estafando de la peor forma a los que tenía que defender".

Balcedo fue detenido en Uruguay el 4 de enero en su lujosa chacra de Punta del Este, en el marco de una causa por lavado de dinero en la que se investiga el vaciamiento de SOEME. Al momento de ser capturado tenía medio millón de dólares en efectivo, un arsenal y numerosos autos de lujo, que no estaban registrados ni declarados ante los organismos correspondientes y hasta un zoológico personal.