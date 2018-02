FÚNEBRES | 2 de Febrero de 2018

Hoy 22:59 -

Mirian Normi Gómez (Loreto)

Francisca Inocencia Concha (Villa Silipica)

Angélica Díaz (La Banda)

Juan Pío Campos

Mario Córdoba (Loreto)

Angélica Nélida Gauna

Ángel César Santillán (La Banda)

Sepelios Participaciones

CAMPOS, JUAN PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/18|. Sus hijos Cristina, Gustavo, Hugo, Carlos, Clarisa, Ramona, h. pol. Gerardo, Ana, Yesica, Romina, Fabian, Exequiel, nietos Sebastian, Nicolás, Yanina, Nahir, Yony, Mauro, Estefania, Nahiara, Tatiana, Asael, Julieta y demas familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el cementerio de Los Quiroga. Dpto. Banda. Cobertura Caruso Cia.de Seguros S.A. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

CAROL, ELSA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/18|. Ex compañeras de la Escuela de Capacitación Nº 21 Maria Ester Santillán de su hijo Enrique Anglade. Norma de Marañón, Isabel de Povedano y Elisa Gallo, lo acompañan en este momento de dolor por el fallecimiento de su querida madre.

CAROL, ELSA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/18|. Compañeras de Educación para la Salud de Lili Formini; Mary, Elsa, Vanina y Florencia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAROL, ELSA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/18|. El Centro de Jubilados y Pensionados Recreación y Turismo Tradición, participa con dolor el fallecimiento de la madre de la Sra. Susana Anglade, integrante de la comisión y ruega oración en su querida memoria.

CORIA, OLIMPIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/18|. Su hermano Tito, su esposa Olga, sus hijos Alejandro y Cristina y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento.

CORIA, OLIMPIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/18|. Marta Adriana Sayago y flia, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GAUNA, ANGÉLICA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/18|. Su esposo Carlos, sus hijos Antonio, Nélida, Yanina, Rita, sus hermanos Carmen, Rosa, Mercedes, René, Daniel, sobrinos, vecinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GUZMÁN, DOMINGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/18|. Querida Gra. ¡Que dolor al despedirte, tanto tiempo, que vivimos juntas, y tanto tiempo que sufriste! Hoy ya estás descansando, junto a los tuyos. Que el Señor y la Santisima Virgen, te recojan en sus brazos. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Descansa en paz, mis oraciones por vos. Siempre te recordaré. Su prima hermana Amanda, sus hijos Mechy, Tana, Jose, Pablo e Ines con sus respectivas familias.

GUZMÁN, DOMINGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/18|. Sus compañeros de la Primera Promoción Bachiller Pedagógico del Colegio del Centenario de 1970 participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, DOMINGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/18|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 1128 Fuerza Aérea Argentina participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su compañera Marta Guzmán. Se ruega una oración en su memoria.

GUZMÁN, DOMINGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/18|. Ex compañeras del Jardin Nº 30 Infanta Mendocina, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento, elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, DOMINGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/18|. "Que el Señor con su misericordia te reciba y de dé el descanso eterno". Tus amigas: Zulma, Madi, Kica, Elita, Mary, Cokena, Miriam, Liliana, Silvia, Nora, Betty y Mirta (CE.JU.NI. SE) que siempre te recordarán participan con dolor tu fallecimiento y elevan oracines en su querida memoria.

PALOMO, BLANCA INELDA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/18|. Vecinos de su hijo Julio Cáceres; Chary y su hijo José, Miguel Tula y flia., Guillermo Cancinos y flia., Eduardo López y flia., Nancy Ruffa y flia., Lorena Maldonado y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Acompañan a su hijo Julio y Paula en tanto dolor.

ZERDA, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Mamita! Hoy hace un año que Dios quiso que formaras parte de su familia de ángeles en el cielo, desde donde nos cuidas y nos guías. Duele mucho tu ausencia física, pero tu recuerdo y lo vivido es lo que nos permite tener algo de fortaleza. Siempre estás y estarás presente en recuerdos y sobre todo en nuestros corazones de todo lo que compartimos. Mami, siempre serás lo más importante en nuestras vidas. Su esposo Juan, hijas Valeria, Yesica y Cristian; Ivana y Sebastián; nietos Máximo y Guillermina y sus cuñadas Moqui y Bonchi invitan a la misa que se realizará en su memoria el día 2 de febrero a las 20 en la iglesia San Francisco.

Invitación a Misa

CISNEROS DE SALOMÓN DOMÍNGUEZ, SARA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/14|. Madre tu eres la luz y siempre lo serás. Sigue guiando mi vida. Tu hijo Chichí Salomón, invita a la misa hoy a las 20.30 hs. en la parroquia La Merced, con motivo de cumplirse el cuarto aniversario de su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GALVÁN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. "Las almas de los justos están en las manos de Dios". Las hermanas en la fe, de su esposa e hijos, de la Com. Ntra. Sra. de Betharram, invitan a la misa que se celebrará mañana viernes a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral, al cumplirse el noveno dia de su partida a la Casa del Padre.

GALVÁN, JUAN CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Su esposa Graciela, sus hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

GARCÍA, ANTONIO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Papi Jesús en su misericordia, quiso llevarte en sus brazos por eso nos proteges desde el Cielo. Tus hijas María Alejandra, Marcela Cecila Garcia y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento.

GARGALLO, JESÚS FRANCISCO (Pancho) (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Su hermana Pepa Gargallo, sus sobrinos Dany y Elina; sus primos Norma Guzmán, Chinina, Chinón y Chila Ruiz; tíos María y Elena; sus primos y demás familiares agradecen profundamente a las personas que nos acompañaron en estos momentos de dolor e invitan a la misa que se oficiará en el día de hoy en la iglesia Catedral a las 20.30 hs. con motivo de cumplirse 9 días de su desaparición.

MOLINILLO, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/14.|. Su compañero Miguel Fernández. te recuerda al cumplirse 3 años y 6 meses de su fallecimiento. Elevo oraciones en su memoria.

Agradecimientos

GALVÁN, JUAN CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Te fuiste al cielo de los cantores, porque necesitaban de tu voz allá, nos quedan tus canciones, tu sonrisa, tus bromas y el extrañarte cada día hasta que nos volvamos a encontrar. Nos queda tu ejemplo, tu lucha, tu amistad y todo el amor que sembraste. Su esposa Graciela, sus hijos y demás familiares agradecen al personal directivo y compañeros de la Escuela Nº 237 "Ricardo Rojas"; Colegio Espíritu Santo Nivel Primario e ISBA Juan Yaparí, al Pbro. Antonio Becerra y el Grupo Corazón Misiones de la Pquia. de Lourdes así como a familiares y amigos que nos acompañaron en tan duro momento. Rogamos eleven una oración en su memoria.

Recordatorios

OVEJERO, LILA O. (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/07|. AL cumplirse 11 años de su fallecimiento. Elevamos y pedimos una oración en su memoria. Mami Lila: Te recuerdo y renacen tus abrazos y palabras de aliento. Sigo aquí recordando tu amor y amando tu recuerdo. Mi madre querida, aunque no estás conmigo, mi corazón te siente cerca porque no te has ido. Te recuerdo y se llena mi alma de gozo por todo lo que me diste mientras estuviste a mi lado. Gracias madre mía por haber estado a mi lado, gracias madre por dejarme esos bellos recuerdos, porque cerrando mis ojos te veo. Mi madre es mi ángel. Sé que si en este mundo orabas por mí, tu amor me sigue tocando y tus oraciones han sido escuchadas. Te amo madre querida!! Mariela Romano.

OVEJERO, LILA O. (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/07|. Madre querida. Vives en mí en cada sonrisa, en cada latido. Te amo hoy y siempre. ¡¡¡Lila sos mi vida!!! Marcel Romano.

OVEJERO, LILA O. (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/07|. Quería recordarte así madre mía, tan bella, de palabra fiel, consejera, la flor Lila sin espinas que solo las manos de Dios la cultivan... Solo puedo agradecerte madre con mis actos de cada día por todo el amor que dejaste en mi alma. Es lo único y necesario que dura para todo el viaje aún cuando el cuerpo ya no está. Te amo y deseo que tu alma descanse en paz. Con mi eterno amor, tu hija, tu niña... Luciana Romano.

OVEJERO, LILA O. (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/07|. Amada Lila, hace 11 años de tu partida, aún es muy difícil de asimilar y de saber que no te volveré a ver... Fuiste una buena esposa, buena madre, enseñaste todo lo bueno que una persona debe ser en la vida.... Rula Romano y Marga.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

DIAZ, ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/18|. Su esposo Delindo Vargas, sus hijos Mary, Estela, Nora, Pocho y Micki, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 16 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SANTILLÁN, ÁNGEL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/18|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

SANTILLÁN, ÁNGEL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/18|. Sus hijos Julio César, Carlos Alberto, Miguel Ángel, Abel Enrique, Silvia Roxana, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. El cortejo partira de Soler y San Carlos (SV) y que sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio Jardín del Sol. Cobertura Norcen SRL. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

SANTILLÁN, ÁNGEL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su hermano José, su cuñada Cura Beatriz, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ÁNGEL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/18|. Su hermana política Maria Ester Zamora, Sus hijas: Patricia, Liliana, Covi y sus respectivas familias, sus sobrino Ariel Yañez y familia Baranda, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ÁNGEL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/18|. Su hermana política Gringa Rodini de Zamora, sus sobrinos: Enrique, Celeste Pablo, Soledad, Anali, Diego, y Emanuel Zamora , y sus sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ÁNGEL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/18|. Manuel Antonio Zamora, Nidia Teresa Pereyra y sus hijos José Manuel y flia, Raul Eduardo, Mariana Teresa y flia, Ana Soledad y flia, participan con mucho dolor el fallecimiento de su hermano político y ruegan al Señor el consuelo a sus hijos y flias.

Invitación a Misa

MORALES DE ARGAÑARAZ, PELEGRINA DEL C. (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/77|. Mami querida hace 41 años que dejaste un hermoso hogar. Hoy tus hijos te recuerdan. Ángel Armando, Fanny del C, Graciela del V. Argañaraz, tus hijos políticos Ruben Darío Abraham, tus nietos Angelito y Nicolás Argañaraz; Federico, Graciela, Ruth Jerez, Silvia y flia; Dario y flia, Ana Maria y flia; Andrea Abraham, tus bisnietos Maira, Tomás Tobar; Amid y Jazmín Abraham, Amhed Cuello, invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia Santiago Apóstol a las 20:30 hs.

REBULLIDA, HÉCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/18|. "No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor, ábranme las puertas de justicia, para entrar a dar gracias al Señor. Esta es la puerta que lleva al Señor, por ella, entran los justos. Amén. Sal 118 (117). Los compañeros de primaria de la Escuela Normal Banda, de su esposa Sara Judith, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Oraciones a su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CONCHA, FRANCISCA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/18|. Sus hijos Luis, Oscar, Belindo, Héctor, Maria, Francisca, Cecilia, Romelia y Ángel, h. pol. nietos y bisnietos part. su fallecimiento y que sus restos seran inhumados a las 9.30 hs. en el cementerio local. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CÓRDOBA, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/18|. Su esposa Corcina, su hija Mariela, sus hnos. Rufino, Timoteo, Isabel, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Cristo Rey (Loreto). Cobertura Caruso Cia. Argentina de Seguros. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

GEREZ, JORGE LISANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su prima hermana Amanda Herrera de Rojas, sus hijos Mechy, Tana, José, Pablo e Inés, con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento, que descanse en paz y que el Señor les de pronta resignación a su flia. Nuestras oraciones por Jorge.

GÓMEZ, MIRIAN NORMI (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/18|. Su hijo Emiliano, sus padres Juan y Rosa; sus hijos Cecilia, Rosa, José, Lorena, Carina; sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Rey Loreto Cob. Sindicato de Gastronómicos - SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE- LA PLATA 162- Tel. 4219787.

NICOLAU DE MANZONI, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/18|. Gustavo Sarquiz y Luciana Pilán; sus hijas Agustina y Delfina Sarquiz participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PALADEA, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/18|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar su mas sentido pésame a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

PALADEA, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/18|. Cristian Azar y familia, Sebastian Azar y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento y hacen llegar su más sentido pésame a sus familiares, ruegan oraciones en su memoria.