Valentino Bica le apunta al Mundial

Fotos EVOLUCIÓN Bica experimentó un gran crecimiento en el 2017, al lograr podios a nivel nacional

02/02/2018 -

El campeón santiagueño de karting 2017, el juvenil Valentino Bica, quien acaba de realizar un periplo de pretemporada con la Fórmula Renault Plus en Córdoba, La Pampa y San Luis, se prepara para asumir su última etapa de preparación tanto en fórmula como en karting, en la que apunta en esta última disciplina a buscar un lugar para el Mundial.

Valentino Bica, de 16 años, tendrá como desafíos para la próxima semana en Buenos Aires (18 de febrero), la segunda y última fecha de Campeonato de Verano de karting en Ciudad Evita, en donde irá en busca nuevamente de un podio en la categoría DD2.

Cabe recordar que en la primera fecha desarrollada en diciembre, el santiagueño se quedó con un brillante tercer lugar, en lo que fue su debut en la categoría ante lo más granado del país.

"Es mi intención en karting poder cerrar bien la segunda fecha de verano en Buenos Aires en esta categoría, en la que quiero ser animador este año. La idea es tratar de estar siempre en el pelotón de punta, porque mi meta es clasificar para el Mundial", contó. Enseguida, Valentino Bica agregó: "Vengo haciendo una pretemporada fuerte con el auto de Fórmula y el 11 estamos yendo a Paraná, para cerrar el trabajo pensando en ser animador este año también. Todo esto me sirve para el karting, ya que la semana siguiente debo correr en Buenos Aires la final y me siento confiado. Quiero agradecer a mi familia, a mis sponsors, al Gobierno de la Provincia, a Turismo, a Maxihogar, y a muchas firmas que me alientan para dejar bien parado al deporte motor de Santiago", concluyó.