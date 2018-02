Abel Pintos abrió su corazón e hizo confesiones en Salta

02/02/2018 -

Abel Pintos, que el próximo viernes 23 se presentará en la 23ª edición del Festival Nacional del Artesano Ojo de Agua 2018 "Por los niños", sigue ratificando su idilio con el público. Es el artista mimado por todos. Es el cantante que con su estilo y sus creaciones se ha robado el corazón de la gente. Es una persona dueña de una inmensa espiritualidad que trasciende en su obra y su forma de relacionarse. Con 22 años de carrera, sigue consolidándose. Ayer, antes de presentarse en el Festi Lerma, en Salta, habló con El Tribuno acerca de ese vínculo que lo une con la gente.

"Poder subir y cantar es hermoso. Hay gente que te conoce muy bien y ver a chicos y chicas que eran niños cuando yo era niño, que venían con sus padres y hoy siguen viniendo con sus padres y ahora con sus hijos eso genera una relación que trasciende a lo artístico", indicó. "Yo no sé por qué alguien se puede identificar con un canción, pero si le ocurre probablemente tiene que ver con lo que sucede dentro de la canción: lo que sucede es algo que me pasa como ser humano y tal vez esa otra personas está atravesando por lo mismo, nos encontramos y cuando ocurre eso es mágico". Pintos habló sobre las frustraciones en su vida. "No son necesariamente perpetuas sino que son cosas a procesar", dijo. En ese sentido, agregó que quiere terminar el secundario para poder cerrar el círculo de una etapa de la vida. "Es muy importante tener la oportunidad de terminar los estudios porque hace mucho bien nutrirse y tener herramientas’.