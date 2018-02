Potencias del canto nativo, juntos en La Banda

02/02/2018 -

Hoy será una noche especial en el XXVII Festival Nacional de La Salamanca. No solamente será porque es la que más entradas vendió sino por las figuras y los momentos que se vivirán. Será la noche del cuartetero cordobés Ulises Bueno, pero fundamentalmente será la noche de grandes músicos santiagueños: Horacio Banegas, Néstor Garnica y el Dúo Orellana Lucca.

Subirán al escenario Jacinto Piedra para cantar, primero, en forma individual y, posteriormente, juntos para presentar la obra conceptual de Banegas como es "El color de la chacarera".

Banegas, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, al hablar de su propuesta destacó: "El color de la chacarera, es una fusión de respeto, amor, lealtad y compromiso por nuestras identidades musicales. Los nombres no han sido elegidos al azar, había un lazo fuerte con ellos de amistad, cariño y a través de los años de compartir shows y pensarnos permanentemente juntos".

"El repertorio es una amalgama de colores y texturas de nuestro aporte a la música de Santiago del Estero", remarcó el prestigioso compositor santiagueño.

Además, Banegas es uno de los pocos artistas, junto con Raly Barrionuevo y el Dúo Coplanacu, que tienen asistencia perfecta en este festival.

¿Qué representa para Banegas cantar en La Salamanca?, es la pregunta. "La Salamanca es para mí el Festival más representativo y especial de mi carrera solista porque fui el primer artista central que contrataron en la primera edición. Siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. El amor y el respeto es mutuo y crece año tras año. Un agradecimiento inmenso para los amigos de la organización", enfatizó a EL LIBERAL.

"Un sueño"

Por su parte, Manuel Orellana, del Dúo Orellana Lucca, en declaraciones a EL LIBERAL, consignó: "Cantar con Horacio es una noche soñada. Estamos felices de poder tocar junto a un gran referente del canto nativo. Estamos agradecidos de poder participar de propuestas como la de Horacio. Y también somos agradecidos de la gente que sigue nuestra obra desde hace más de veinte años".

Por otra parte, Manuel adelantó que ya se encuentran seleccionando los temas que formarán parte del próximo disco que editarán este año y que será sucesor de "Hermanos".

"Es muy fuerte"

En tanto, para Garnica "es muy fuerte, es una de esas cosas lindas que te da la vida. Es una oportunidad que no hay que dejarla pasar. Horacio me conoce de niño, él sabe mi potencial, y es muy importante que estas cosas pasen porque se lo debemos a toda la gente. La gente se merece que podamos estar juntos tocando en La Banda, mi pago, con gente de Santiago y de Frías. Yo, como anfitrión, me siento en la obligación de compartir, de seguir haciendo eso que sentimos, como que alguien nos ha mandado a hacer esto y hoy somos la voz de Santiago del Estero".