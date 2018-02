02/02/2018 -

Hace más de un año, Morena Rial se sometió a un bypass gástrico y hasta el momento bajó más de 40 kilos.

Contenta con su nueva figura, la hija del conductor de Intrusos publicó una imagen de cuerpo entero y recibió muchos elogios y más de 12 mil likes.

"No seamos un cuento, seamos una historia. No seamos un tiempo, seamos una eternidad. No seamos un sueño, seamos una realidad", escribió Morena en la red social.