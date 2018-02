Al ritmo de rumba y jazz cantarán temas de Jacinto

Fotos Gregorio (centro) junto con uno de sus hermanos (izquierda) y Germán Díaz (derecha), durante la visita realizada a EL LIBERAL.

02/02/2018 -

Gregorio Gómez Cantos, hijo de Ricardo Gómez Oroná (Jacinto Piedra), interpretará la obra de su padre este domingo 4 cuando se presente en el XXVII Festival Nacional de La Salamanca.

Compositor como Jacinto, Gregorio tendrá dos participaciones ese día. La primera, junto con un grupo de músicos santiagueños.

La segunda, con Juan Saavedra, el legendario bailarín que formó parte de "Los Santiagueños", grupo que integraron también Carlos "Peteco" Carabajal y el propio Jacinto Piedra.

Será un día pleno de emociones para Gregorio porque también, en la noche del domingo 4, estarán "Peteco", amigo de la vida y la música de Jacinto, y el Dúo Coplanacu. Y en Coplanacu está su tío Roberto Cantos (hermano de su madre).

Será una jornada a puro corazón y nostalgias para el hijo del autor de "Incendio del poniente" y "Chacarera del cardenal".

Y con Gregorio estará Germán Díaz, un músico santiagueño que acompañó a Jacinto en numerosas presentaciones. En la noche del domingo será con quien, además de otros artistas locales, harán realidad el proyecto de cantar los temas de Jacinto Piedra en el escenario que lleva su nombre en el Festival Nacional de La Salamanca.

Los temas

"Estamos preparando cuatro obras con una banda no tradicional", puntualizó Germán en diálogo con EL LIBERAL. Por su parte, Gregorio destacó: "Que ‘Coqui’ (como lo llaman cariñosamente a Germán) me haya propuesto cantar con su banda ha sido una sorpresa muy grata poder hacerlo ya que vienen del palo del rock, del jazz y todo este tipo de música que a mí me gusta mucho y vengo escuchando en Europa (actualmente está radicado en Alemania). Entonces, lo que yo propuse es hacer tres temas de mi viejo en una rítmica que hasta el día de hoy no se ha hecho nunca que es en rumba, rumba porque yo ando tocando el Cajón en Europa".

Seguidamente, Gregorio adelantó que interpretarán "El Quenero", "Salsa por la paz", "Juan Alonso, el hornero" y la "Chacarera del amor". Gregorio aclaró que la "Chacarera del amor" será interpretado en forma tradicional mientras que los otros tres temas estarán fusionados con la rumba y la jazz. La banda que lo acompañará está integrada por Gustavo Ruiz (tecladista), Héctor Brandán (bajista) y Pablo Caro (percusionista).